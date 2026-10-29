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Bursa Osmangazi'de kaygan yolda 5 araç zincirleme kazaya karıştı, 5 kişi yaralandı

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Bursa Osmangazi'de kaygan yolda 5 araç zincirleme kazaya karıştı, 5 kişi yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bursa'da etkili olan yağışlı hava trafik kazasını da beraberinde getirdi. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan ve yaralanan vatandaşlara müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda araçlardan çıkarılan 5 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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