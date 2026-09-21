Bursa Osmangazi'de 80 ve 81 yaşındaki çift evde ölü bulundu, otopsi yapılacak

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakınlarının kendilerinden haber alamadığı yaşlı çift, evde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının 80 yaşındaki S.Y. ile 81 yaşındaki İ.B.'den uzun süre haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan eve giren ekipler, yaşlı çifti hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, yaklaşık 1 ay önce mahalleye taşınan yaşlı çiftin kalp krizi sonucu hayatlarını kaybetmiş olabileceklerini öne sürdü. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı