Bursa Orhangazi'de evin deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında bir evin depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında depoda büyük çapta maddi hasar oluştu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Şık'a ait evin depo bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında evin depo bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.