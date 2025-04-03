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Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Hisardere yolu kavşağında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet ile çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Olay, Hisardere yolu kavşağında Hikmet T. yönetimindeki 06 CNL plakalı otomobil ile Hüseyin K. idaresindeki 16 FBV plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı Hüseyin K. kaza yerine sevk edilen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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