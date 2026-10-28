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Bursa Nilüfer'de soba yüzünden çıktığı belirtilen bungalov yangını söndürüldü

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Bursa Nilüfer'de soba yüzünden çıktığı belirtilen bungalov yangını söndürüldü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ayvaköy Mahallesi'nde ormanlık alandaki bungalov evde sobanın açık bırakılması sonucu çıktığı belirtilen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken bungalov evde maddi hasar oluştu.

Bursa'da sobanın açık bırakılması sonucu çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Nilüfer ilçesi Ayvaköy Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan bir bungalov evde çıktı. Sobanın açık bırakılması sonucu çıktığı belirtilen yangında, ev sahibi evinin yandığını öğrenince geri döndü. Yangın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muhtemel bir orman yangınının önüne geçilirken, olayda bungalov evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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