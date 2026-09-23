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Bursa Nilüfer'de site dairesindeki yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

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Bursa Nilüfer'de site dairesindeki yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da bir sitedeki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3' çocuk 4 kişi, ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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