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Bursa Nilüfer'de sağanak yolları su altında bıraktı, sürücüler zorlandı

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Bursa Nilüfer'de sağanak yolları su altında bıraktı, sürücüler zorlandı
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Bursa Nilüfer'de dün akşam etkili olan sağanak, yollarda su birikintileri oluşturdu ve bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı; o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü. Yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte zor anlar yaşadı. Bazı araçlar su birikintilerinin içerisinden kontrollü şekilde geçmeye çalışırken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Sağanak yağışın etkili olduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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