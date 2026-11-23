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Bursa'da seyir halindeyken alev alan ticari araç, kısa sürede alev topuna döndü. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle, AVM önünde yaşanan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde seyir halindeki ticari aracın motor kısmından çıkan arıza nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alev alev yanan araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı