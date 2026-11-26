Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Egerce Mahallesi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yasak alanda avlandığı tespit edilen canlı kum şırlanlarına el konuldu. Canlı kum şırlanları, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Denetimlerin, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı