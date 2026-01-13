Haberler

Mudanya'da lodos ve yangın paniği

Mudanya'da lodos ve yangın paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mudanya'nın Haskö köyünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mürselköy'de ise lodos nedeniyle ağaçlar devrildi ve ahırların çatıları uçtu. Her iki olayda da can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki ayrı köyde lodos ve yangın paniği yaşandı.

Haskö'de sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, iki katlı bir çiftlik evinin üst katında çıktı. Yangın kısa sürede çatı katına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 6 araçla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Mürselköy'de ise şiddetli lodos hasara yol açtı

Köy mezarlığında bulunan selvi ağaçları fırtınanın etkisiyle devrilirken, bazı ahırların çatıları uçtu. Devrilen ağaçlar, Mahalle Muhtarı Mehmet İlhan'ın girişimleriyle kısa sürede bulundukları yerden kaldırıldı. Olay sırasında ahırlar ve mezarlık çevresinde kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp