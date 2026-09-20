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Bursa Mudanya'da köpek havlamasıyla kaçan güvenlik görevlisi çukura düşüp yaralandı

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Bursa Mudanya'da köpek havlamasıyla kaçan güvenlik görevlisi çukura düşüp yaralandı
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Bursa Mudanya'da bir sitenin 46 yaşındaki güvenlik görevlisi, köpeğin havlamasıyla kaçarken kaldırım kenarındaki çukura düşüp başından yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki adam, devriye sırasında arkasından gelen köpeğin havlaması üzerine kaçarken kaldırım kenarındaki çukura düşerek başından yaralandı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A. (46), site çevresinde devriye attığı sırada arkasından gelen köpeğin havlamasıyla panikleyerek kaçmaya başladı. Bu sırada kaldırım kenarında bulunan çukura düşen F.A., başını sert şekilde zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerine gelerek kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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