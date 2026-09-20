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Bursa Mudanya'da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü arkadaşlarınca kurtarıldı

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Bursa Mudanya'da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü arkadaşlarınca kurtarıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesi devrildi; araçta sıkışan sürücü, arkadaşlarının diğer kapının camını kırmasıyla kurtarıldı. Hafif yaralanan sürücü Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da kontrolden çıkan iş makinesinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü, arkadaşlarının müdahalesiyle diğer kapının camından çıkarıldı.

Kaza, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi Karanlık Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.'nin (46) kullandığı iş makinesi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, iş makinesinin diğer kapısının camı kırılarak arkadaşları tarafından kurtarıldı. Hafif yaralandığı öğrenilen H.S., Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Devrilen iş makinesinin ise ahtapot çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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