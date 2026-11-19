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Bursa'nın İznik ilçesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi. İlçenin dört bir yanında düzenlenen uygulamada 40 ekip ve 350 emniyet personeli görev aldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla büyük bir asayiş denetimi gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen geniş kapsamlı uygulamada, 40 ekip ve toplam 350 polis sahaya indi.

İlçenin dört bir yanında denetim

İznik genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında emniyet ekipleri, ilçenin farklı noktalarında denetimler yaptı. Geniş katılımlı uygulamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla güvenlik önlemleri artırıldı.

40 ekip, 350 personel görev aldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen denetim, 350 personelin katılımıyla dikkat çekti. İlçenin dört bir yanında görev yapan ekipler, asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttü. İznik'te geniş çaplı olarak gerçekleştirilen uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı