Haberler

Fırtına otobanda tırı devirdi, sürücü kendi imkanlarıyla böyle çıktı

Fırtına otobanda tırı devirdi, sürücü kendi imkanlarıyla böyle çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İstanbul otobanında bir viyadükte etkili olan fırtına, bir tırın devrilmesine neden oldu. Tır sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı, diğer sürücüler ise yardıma koştu.

Bursa İstanbul otobanında fırtına viyadükten geçen bir tırı devirdi. Tır sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Diğer sürücülerin yardımına koştuğu tır sürücüsünün devrilen aracının kabininden çıkma anı kameraya yansıdı.

Bursa İstanbul otobanı Orhangazi Gebze arasındaki bir viyadükte tır fırtınanın etkisiyle devrildi. Diğer sürücüler de panik yaptılar. Aracın sürücüsü direksiyondan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Yardıma koşan diğer sürücüler, kazazedenin hafif yaralandığını ve yürüdüğünü görünce rahat bir nefes aldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobanda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor