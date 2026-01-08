Fırtına otobanda tırı devirdi, sürücü kendi imkanlarıyla böyle çıktı

Bursa İstanbul otobanında fırtına viyadükten geçen bir tırı devirdi. Tır sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Diğer sürücülerin yardımına koştuğu tır sürücüsünün devrilen aracının kabininden çıkma anı kameraya yansıdı.

Bursa İstanbul otobanı Orhangazi Gebze arasındaki bir viyadükte tır fırtınanın etkisiyle devrildi. Diğer sürücüler de panik yaptılar. Aracın sürücüsü direksiyondan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Yardıma koşan diğer sürücüler, kazazedenin hafif yaralandığını ve yürüdüğünü görünce rahat bir nefes aldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobanda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. - BURSA