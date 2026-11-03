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Bursa İnegöl'de yokuş aşağı inen kamyonet yamaca çarptı, 1 kişi yaralandı

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Bursa İnegöl'de yokuş aşağı inen kamyonet yamaca çarptı, 1 kişi yaralandı
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İnegöl Cerrah Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında yokuş aşağı seyreden kamyonet kontrolden çıkıp yamaca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yamaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza 09.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan Berat İ. (27) yönetimindeki 16 JL 649 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada sürücü Berat İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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