Bursa İnegöl'de polisten kaçan şüpheli 50 gram bonzaiyle yakalanıp tutuklandı

Bursa İnegöl'de polisten kaçan şüpheli 50 gram bonzaiyle yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin takibe aldığı şüpheli, ekipleri fark edip kaçmaya çalışsa da kovalamacanın ardından yakalandı. Üzerinde yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan şüphelinin üzerinde yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri Cengiz B.'yi takibe aldı. Ekipleri fark edip kaçmaya çalışan şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı