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Bursa İnegöl'de özel halk otobüsü 68 yaşındaki kadına çarptı, ağır yaralandı

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Bursa İnegöl'de özel halk otobüsü 68 yaşındaki kadına çarptı, ağır yaralandı
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Bursa İnegöl'de cadde üzerinde seyreden özel halk otobüsü, yola çıkan 68 yaşındaki kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 68 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yıldırım D. (45) yönetimindeki 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü, yola çıkan Zübeyda Y.'ye (68) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Zübeyda Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şoför ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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