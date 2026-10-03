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Bursa İnegöl'de odun keserken testereye elini kaptıran 61 yaşındaki adam yaralandı

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Bursa İnegöl'de odun keserken testereye elini kaptıran 61 yaşındaki adam yaralandı
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Bursa İnegöl'de odun keserken motorlu testereye sol elini kaptıran 61 yaşındaki adam yaralandı. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde odun kesimi sırasında motorlu testereye elini kaptıran 61 yaşındaki adam yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Süpürtü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ç. (61), bahçede motorlu testereyle odun kesmeye başladı.

Kesim yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini motorlu testereye kaptıran adam yaralandı. Elinde derin yaralanmalar oluşan İbrahim Ç., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavisinin devamı için ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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