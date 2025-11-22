Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
İnegöl'deki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Yangın saat 10.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Galip sokakta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya imalathanesinin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdüler.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa