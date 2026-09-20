Bursa İnegöl'de çatıdan düşen 57 yaşındaki adam ağır yaralandı, bel kırığı çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin çatısına tamirat yapmak için çıkan 57 yaşındaki adam, merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan adam, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İshak A. (57), evinin çatısına tamirat yapmak amacıyla çıktı. Çatıdaki işini tamamlayan İshak A., merdivenden aşağı inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde belinde kırık tespit edilen İshak A., tedavisinin devamı için ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı