Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri 2 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri 2 şahsı takibe aldı. Ekiplerce yakalanan 2 kişinin üst araması yapıldı. Abdullah T.(18) ve Cemil A.(20) üzerinde yapılan aramada 200 gram bonzai ile uyuşturucu gelirinden elde edildiği düşünülen 100 bin TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulamanın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı