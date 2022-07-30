Bursa haberleri... Bursa'da ormana uyuşturucu diktiler, suç üstü yaptılar - Haberler

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Bursa haberleri... Bursa'da ormana uyuşturucu diktiler, suç üstü yaptılar

Bursa haberleri... Bursa'da ormana uyuşturucu diktiler, suç üstü yaptılar

Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da orman arazisine yasadışı kenevir eken kişilere yönelik operasyonda 1 milyon 750 bin lira değerinde kenevir ele geçirildi.

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Bursa'da orman arazisine yasadışı kenevir eken kişilere yönelik operasyonda 1 milyon 750 bin lira değerinde kenevir ele geçirildi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine ormanlık araziye kaçak kenevir ektiği tespit edilen 3 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatının ardından jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Talimat üzerine ekipler kaçak ekim yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi izlemeye aldı.

Şüpheli Ö.F.D.(31), O.K.(29) ve Y.D.'nün (23) cuma günleri öğleden sonra ekilen kenevirleri sulamaya ve hasat etmeye geldiğini belirleyen ekipler, şahısları ormanda sulama yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda boyları 1 buçuk metreyle 2 buçuk metre arasında olan ve piyasa değeri 1 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirilen 30-35 kilo civarında 207 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 150 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler Ö.F.D.(31), O.K.(29) ve Y.D.(23), Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Karacabey Kenevir Bursa 3. Sayfa Haberler

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