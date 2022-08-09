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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Bursa'da bir aile canını hiçe sayarak kamyonet kasasında seyahat etti.

Bursa'da bir aile canını hiçe sayarak kamyonet kasasında seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aile çocuklarıyla birlikte canlarını tehlikeye atarak seyahat ettiler. Diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken o anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur - HA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi İzmir Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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