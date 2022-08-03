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Bursa haberi | Bursa'da hayvan çiftliğinde yangın

Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Samanlar ve yemler alev alev yanarken ahırlara sıçramadan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliğin bahçesinde bulunan saman istifleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangın ahırlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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