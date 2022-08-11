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Bursa haberi! Gemlik'te bir buçuk kilo uyuşturucu yakalandı

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Bursa haberler: Gemlik'te bir buçuk kilo uyuşturucu yakalandı Bursa'da polis ekipleri şüphelendikleri otomobilde yaptıkları aramalarda bir buçuk kilo metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gemlik'te bir buçuk kilo uyuşturucu yakalandı

BURSA - Bursa'da polis ekipleri şüphelendikleri otomobilde yaptıkları aramalarda bir buçuk kilo metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan iki zanlı da, gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Olay, Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 16 SLD 54 plakalı otomobili şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramalarda, bir buçuk kilo metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para 6 bin 500 TL para ele geçirildi.

Araçta bulunan Cengiz G. ve Erdem C. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, ele geçirilen maddelere de el koyuldu. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından, adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - 3. Sayfa

Gemlik Bursa 3. Sayfa Haberler

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