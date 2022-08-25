Bursa haberi: Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı 3. Sayfa Haberleri Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağmur sele sebep oldu. Bursa'da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağmur sele sebep oldu. Mudanya ilçesinin tarihi mahallesi Trilye'yi sel bastı. Öğle saatlerinde etkisini arttıran yağmur sebebiyle tarihi mahallenin sokaklarından dere gibi sular akmaya başladı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde günler öncesinde uyarıları dikkate alarak tedbirler aldı. Yağan aşırı yağış sonrası Trilye sahili ve caddeleri sel sularının bastığı görüldü. Sel sebebiyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker Mudanya Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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