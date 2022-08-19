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Son dakika haber... Bursa'da orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Bursa'da orman yangını Helikopter yangına müdahale ediyor Bursa'nın kırsal ilçelerinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Bursa'da orman yangını

Helikopter yangına müdahale ediyor

BURSA - Bursa'nın kırsal ilçelerinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Orhaneli-Büyükorhan yol ayrımındaki ormanlık alanda başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahaleye başladı. Söndürme çalışmalarına Orhaneli Belediyesi itfaiye ekipleri de katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bülent Değirmen - 3. Sayfa

Helikopter Orhaneli Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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