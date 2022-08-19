Son dakika haber... Bursa'da orman yangını
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Son dakika haberleri... Bursa'da orman yangını Helikopter yangına müdahale ediyor Bursa'nın kırsal ilçelerinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.
Bursa'da orman yangını
Helikopter yangına müdahale ediyor
BURSA - Bursa'nın kırsal ilçelerinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Orhaneli-Büyükorhan yol ayrımındaki ormanlık alanda başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahaleye başladı. Söndürme çalışmalarına Orhaneli Belediyesi itfaiye ekipleri de katılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bülent Değirmen - 3. Sayfa