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Bursa haberi... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa'da bu yollar kapanacak

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberi... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa'da bu yollar kapanacak

Gelen Bursa haberlerine göre Bursa Emniyet Müdürlüğü, 0 Ağustos Salı günü gerçekleşecek olan Zafer Bayramı programın etkinliği dolayı trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 0 Ağustos Salı günü gerçekleşecek olan Zafer Bayramı programın etkinliği dolayı trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Atatürk heykeli önünde saat: 07.00' da başlayarak saat: 24.00' da son bulacak olan 30 Ağustos Salı günü

Zafer Bayramının 100. Yıl Dönümü kutlamaları yapılacağından; Altıparmak Caddesi çıkış, Devlet Hastanesi önünden Çakırhamam istikameti - Temiz Caddesi - Çakırhamam Kavşağı - Fomara Kavşağı - Varyant Altı Zafer Plaza Lambalar - Cemal Nadir Caddesine çıkış - Atatürk Caddesi' ne çıkan bağlantı yolları - Gökdere Meydanı'ndan Setbaşı çıkış ve Şenöz Kavşağından Atatürk Caddesi istikameti ile İnönü Caddesi İniş istikametleri; tören öncesinde ve törenler esnasında, törenler bitinceye kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacaktır. 30 Ağustos Salı günü Atatürk heykeli önünde 07.00 - 12.15 saatleri arasında yapılacak tören esnasında; Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi ve Setbaşı istikametleri ile bağlantı yollarının kullanılmaması ayrıca alternatif güzergah olarak, Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen araç sürücülerinin Dikkaldırım - Zübeydehanım

Doğumevi Kavşağı - Oulu Caddesi - İzmir yolu - Gençosman Kavşağı - Ankara Yolu - Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir' denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mustafa Kemal Atatürk 3. Sayfa Haberler

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