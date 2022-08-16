Bursa haber: Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi
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Bursa haber: Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi Çanakkale'de, hayvan otlattığı sırada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhammet Duman toprağa verildi.
Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi
ÇANAKKALE - Çanakkale'de, hayvan otlattığı sırada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhammet Duman toprağa verildi.
Çanakkale'nin Yenice İlçesine bağlı Soğucak köyünde pazar akşamı saat 18.00 sularında koyunlarını otlatırken yağan sağanak yağıştan korunmak için meşe ağacının altına sığınan Muhammet Duran (18)'ın ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi Bursa Adli Tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyündeki evine getirildi. Öğle namazına müteakip ilçe müftüsü Metin Güvenir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Duman'ın ailesi cenazede gözyaşlarını tutamadı.
Yenice Mehmet Bodur Anadolu Lisesi'nden bu sene mezun olan Muhammet Duman'ın cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, köy muhtarı Durmuş Çatak ve vatandaşlar katıldı.