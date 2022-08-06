Bursa haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Gemlik'e geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Gemlik'e geldi

Bursa haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Gemlik'e geldi

Bursa haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Ulaştırma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı Gemlik Bölge Liman Başkanlığını ziyaret etti.

 - Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Ulaştırma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı Gemlik Bölge Liman Başkanlığını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Ulaştırma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı, Gemlik Bölge Liman Başkanı Asım Sulu tarafından karşılandı. Heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürlüğü, Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ardından Gemlik Bölge Liman Başkanlığı ziyaretinin ardından Gemlik'ten ayrıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

ulaştırma bakanlığı Selim Dursun Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title