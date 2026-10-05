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Bursa Gemlik'te evlerinde ölü bulunan çiftin kimlikleri belirlendi, şüpheli yakalandı

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Bursa Gemlik'te evlerinde ölü bulunan çiftin kimlikleri belirlendi, şüpheli yakalandı
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Bursa Gemlik'te evlerinde ölü bulunan karı kocanın kimlikleri belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alınırken, çiftin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan karı kocanın kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Asiye Kara ve Vural Kara olduğu öğrenildi.

Gemlik'in Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan çiftten haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrolde Asiye Kara ile Vural Kara'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürerken, çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın meydana geliş şekline ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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