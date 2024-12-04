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Bursa Emniyeti Narkotik Eğitimi ile 3 Bin 377 Vatandaşa Ulaştı

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği 16 etkinlik ile toplam 3 bin 377 vatandaşa narkotik bilgisi verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında 16 ayrı etkinlik çerçevesinde toplam 3 bin 377 vatandaşa ulaşarak; 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Gençlik Modülü' ve 'Narko Nokta' başlıkları adı altında bilgiler verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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