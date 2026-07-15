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Giresun'da 96 yaşındaki yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Giresun'da 96 yaşındaki yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor
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Bursa'dan gezmek için Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyüne gelen 96 yaşındaki Bahri Civelek, cuma gününden bu yana kayıp. AFAD, Jandarma ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'dan memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinin Kuşköy köyüne gezmeyen gelen 96 yaşındaki yaşlı şahıs kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan gezmek amacıyla geldiği memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de cuma gününden bu yana Bahri Civelek'ten haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla bölgede arama çalışması başlatıldı. Çanakçı Deresi ve çevresinde yoğunlaştırılan aramalara AFAD, Jandarma, Jandarma Komando, JASAT ve AKUT Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. Ekiplerin bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Bahri Civelek'i gören veya yerini bilen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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