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Bursa'dan Eskişehir'e Uyuşturucu Getiren Şüpheli Yakalandı

Bursa'dan Eskişehir'e Uyuşturucu Getiren Şüpheli Yakalandı
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Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getiren 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde ve çantasında metamfetamin, uyuşturucu hap ve kullanma aparatları ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bursa'dan Eskişehir'e satmak için uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 1 kişi yakalanırken, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bir şüpheli şahsın Bursa'dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Eskişehir'de satacağı öğrenildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma neticesinde Tepebaşı ilçesinde yakalanan şüpheli şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 24,4 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet şeffaf kilitli poşet ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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