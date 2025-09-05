Haberler

Bursa'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'da devam eden orman yangınına 3 uçak, 11 helikopter ve 242 personelle müdahale ettiklerini açıkladı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan orman yangını hakkında açıklama yaptı.

Yangınına; 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi, 242 personel ile havadan ve karadan müdahale edildiği ifade edilirken, yangının kontrol altına alınması için mücadelenin sürdüğü kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
