Bursa'daki mazgal hırsızlığı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'daki mazgal hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'daki mazgal hırsızlığı kamerada

Bursa'da, kimliği belirsiz iki şahıs, yağmur suyu demir mazgallarını çalarak kayıplara karıştı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'da, kimliği belirsiz iki şahıs, yağmur suyu demir mazgallarını çalarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kestel Çataltepe Besob sanayi sitesinde yağmur suyu demir mazgallarını gözüne kestiren iki şahıs, mazgalları otomobillerine yükleyerek olay yerinden hızla uzaklaştılar. Mazgal hırsızlığının kameralara yansıdığı anlar ise bu kadarına da pes dedirtti.

Bir süre sonra şahısların demir mazgalları çalarak olay yerinden ayrıldığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri demir mazgalları çalan iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Jandarma, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title