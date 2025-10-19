Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Yenişehir yolu Marmaracık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayollarına ait kamyonete arkadan çarpan otomobil ve bir diğer kamyonet savruldu. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA