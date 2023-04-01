Bursa'da zincir markette müşteri ile kasiyerin kavgası kamerada

Bursa'da bir zincir markette kasiyer ile müşterinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir zincir markette kasiyer ile müşterinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Zincir marketten ürün alan kişi iddiaya göre, ürünü değiştirmek için tekrar mağazaya geldi. Kasada bulunan görevli ile anlaşamayan müşteri tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, araya diğer müşterilerin girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. O anlar alışveriş için markete gelen başka bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA