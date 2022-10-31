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Zabıtaya sinirlenen sokak müzisyenleri gitarını paramparça etti

3. Sayfa Haberleri

Zabıtaya sinirlenen sokak müzisyenleri gitarını paramparça etti

Bursa'da metroda gitar çalarak şarkı söyleyen ve para toplayan sokak müzisyenlerine zabıta müdahale etmek istedi. Zabıtaya sinirlenen gençler gitarı kırarak tepki gösterdi.

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesinde metro içerisinde iziniz olarak gitar çalarak şarkı söyleyen ve para toplayan gençlere zabıta ekipleri müdahale etti.

GİTARINI KIRDI

Duruma sinirlenen gençler gitarı kırarak ekiplere tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu ve metronun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ŞİKAYET ALDIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Zabıta yetkilileri, yönetmelik sebebiyle metro içinde izinsiz şarkı söylenmesine ve para toplanmasına izin verilmeyeceğini, vatandaşlardan da bu konuda şikayet aldıklarını dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Bursa 3. Sayfa Haberler

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