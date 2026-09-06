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Bursa'da Yol Verme Kızgınlığı: Motosikletliler Takibe Aldı

Bursa'da Yol Verme Kızgınlığı: Motosikletliler Takibe Aldı
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Bursa’da motosiklet sürücüleri ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle gerginlik yaşandı.

Bursa'da motosiklet sürücüleri ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle gerginlik yaşandı. Yol vermediği iddia edilen sürücünün peşine düşen motorcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde bulunan motosiklet sürücüleri ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından motosiklet sürücüleri, yol vermediği iddia edilen otomobil sürücüsünün peşine düştü.

Bir süre devam eden olayda motosikletliler otomobili takip ederken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlilerin otomobilin çevresinde ilerlediği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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