Otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasındaki gerginlik kamerada

Otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasındaki gerginlik kamerada
Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, karşılıklı bağırıp küfretme ile devam etti. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında çıkan tartışma uzun süre devam etti. Tarafların birbirlerine bağırıp küfrettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında 'yol verme' meselesi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmada tansiyon kısa sürede yükseldi. Yol ortasında başlayan gerginlik kısa sürede büyürken, taraflar uzun süre birbirlerine bağırarak küfürler etti.

Bir süre devam eden kavganın ardından otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye karşılıklı sözlü atışmalarını sürdürerek bölgeden ayrıldı. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

