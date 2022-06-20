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Son dakika haber: Yol verme kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Yol verme kavgasında ortalık meydan muharebesine döndü

Son dakika haberine göre Bursa'da yol verme kavgasında tartıştıkları aracı kovalayarak camını kırdılar.

Bursa'da yol verme kavgasında tartıştıkları aracı kovalayarak camını kırdılar. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını durduran sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. Tartıştıkları sürücünün kırmızı ışıkta durduğunu gören öfkeli kadın koşarak ona yetişti ve elindeki bir cisimle aracın camlarını kırdı. O anlar vatandaşlarca kaydedilirken, iki taraf da karakolluk oldu.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Ankara Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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