Üye Girişi
Haberler
Enes Güran: Nevzat Bahtiyar'la ilgili bazı konularda şahitlerim var, anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Bursa'da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Bursa'da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İnegöl-Domaniç kara yolunda tır ve kamyonların yanı sıra zincir takmayan otomobillerin geçişine izin verilmedi. Kayarak yoldan çıkan bir otomobilin sürücüsünün kurtarılması için jandarma ekipleri devreye girdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İnegöl'de öğleden sonra başlayan yağış devam ederken İnegöl-Domaniç kara yolunun 25. kilometresinde etkili olan kar yağışı sebebiyle trafik ekipleri, tır ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi. Kar yağışı sebebiyle kayarak yoldan çıkan otomobilin yardımına İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri yetişti. Ekipler, yoğun çaba harcayarak sürücüyü ve aracı kurtardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kerem'in takım arkadaşı da Galatasaray'a "Evet" dedi
img

Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
img

DEVA'lı 2 vekil geçiş yaptı, Saadet-Gelecek grubu yeniden kuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 28-29 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Aralık Ödemiş, Kiraz, Dikili su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Aralık Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Aralık günün maçları nereden izlenir? 28 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Terazi, Kova burcu yorumu! 28 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ATV CANLI YAYIN İZLE || 27 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.