Bursa'da 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs özel harekâtla gözaltına alındı

Bursa'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra yılbaşı gecesi kız kardeşi ve 3 yaşındaki yeğenini bıçakla tehdit edip yaralayan, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin müzakere girişimlerinin ardından özel harekat ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Zemin Sokak'ta meydana geldi. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak çıkan Kırgızistan uyruklu Mehrali Paşa (26), yılbaşı sabahı saat 06.30 sıralarında kız kardeşi Nazlı Paşa'nın evine geldi. Bir süre sonra uyuşturucu madde etkisinde olduğu fark edilen şüpheli, annesinin evine gönderilmek istenince öfkelendi.

Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 3 yaşındaki yeğeni B.G.'nin boğazına dayayan şüpheliye müdahale eden anne Nazlı Paşa ellerinden yaralandı. Küçük çocuk olaydan zarar görmeden kurtulurken, şüpheli tehdit ve hakaretlerde bulunarak evden kaçtı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Teslim olmayıp balkona kilitlendi

Olaydan yaklaşık bir hafta sonra yeniden aynı adrese gelen şüpheli, evde kimseyi bulamayınca eşyalara zarar verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Elindeki bıçakla balkona çıkan zanlı, kendisini içeri kilitleyerek teslim olmamak için direndi.

Bunun üzerine bölgeye müzakereci ekiplerin yanı sıra özel harekat polisleri sevk edildi. Muhtemel bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri balkonun altına branda açarken, çevrede toplanan kalabalık güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırıldı.

Özel harekat operasyonuyla yakalandı

Yapılan ikna çalışmalarının ardından özel harekat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Mehrali Paşa etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - BURSA