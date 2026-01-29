Haberler

Yeni yapılan binada tavan çöktü: O anlar kamerada

Yeni yapılan binada tavan çöktü: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yeni tamamlanan bir binanın mutfağında asma tavan, bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda paniğe kapılan daire sakinleri kısa süreli korku yaşadı. Çökmenin ardından tavandan su aktığı görüldü ve olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan bir binadaki dairede mutfak tavanı çöktü. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesinde saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'ndeki bir site içinde meydana geldi. İnşaatı yeni tamamlanan binanın mutfağında asma tavan, bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. Gürültüyle uyandıktan sonra paniğe kapılan daire sakinleri kısa süreli korku yaşadı. Çökmenin ardından tavandan su aktığı görüldü. Olay anı, dairenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarında önce su sesi duyulurken ardından tavanın büyük bir gürültüyle çöktüğü kaydedildi.

Yetkililer çökmenin nedenine ilişkin inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

9 Türk bankası için gurur günü
Aksaray'a hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak

Bir ilimize daha hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

9 Türk bankası için gurur günü
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

En çok Acun Ilıcalı merak ediyordu! Sonuç belli oldu