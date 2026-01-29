Yeni yapılan binada tavan çöktü: O anlar kamerada

Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan bir binadaki dairede mutfak tavanı çöktü. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesinde saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'ndeki bir site içinde meydana geldi. İnşaatı yeni tamamlanan binanın mutfağında asma tavan, bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. Gürültüyle uyandıktan sonra paniğe kapılan daire sakinleri kısa süreli korku yaşadı. Çökmenin ardından tavandan su aktığı görüldü. Olay anı, dairenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarında önce su sesi duyulurken ardından tavanın büyük bir gürültüyle çöktüğü kaydedildi.

Yetkililer çökmenin nedenine ilişkin inceleme başlattı. - BURSA