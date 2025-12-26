Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya kamyonet çarptı
İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 59 yaşındaki Necla S., kamyonetin çarpmasıyla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus C. (69) yönetimindeki 16 KPD 07 plakalı kamyonet, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Necla S.'ye (59) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.