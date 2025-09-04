Bursa'da Yangından Kurtulan Babaanne ve Torun, Yanmaz Olarak Bulunan Kur'an-ı Kerim ile Dikkat Çekti
Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen yangında, 65 yaşındaki babaanne ve torunu yangından kaçarak hayatta kalmayı başardı. Yangın sonrası yapılan temizlikte, küle dönen evde tek yanmayan nesne olarak bir Kur'an-ı Kerim bulundu.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, alevlerin küle çevirdiği evde babaanne ve torunu atlayarak hayatta kalırken, geriye yanmayan tek Kur'an-ı Kerim kaldı.
Yangın, geçtiğimiz gün Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Özgül Sokak'ta akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın çatı katında meydan geldi. Kısa sürede büyüyen alevler sebebiyle dairede mahsur kalan 65 yaşındaki babaanne Neriman G. ve 7 yaşındaki torunu Sümeyye G., atlayarak hayatta kalmıştı.
Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, temizlik çalışmalarında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Küle dönen çatı katında yanmayan tek Kur'an-ı Kerim oldu. Kabı alevlerden etkilenirken, sayfaları ilk günkü gibi olduğu cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - BURSA