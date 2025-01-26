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Bursa'da Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Burcun köyünde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki Ahmet Papur hayatını kaybetti. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangına itfaiye müdahale etti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Burcun köyünde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Burcun Mahallesi'ndeki bir evde iddia göre sobadan yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Papur'un (85) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemeler sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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