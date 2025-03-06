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Bursa'da Yangında 68 Yaşındaki Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangında 68 Yaşındaki Engelli Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında 68 yaşındaki engelli kadın Şehriye Tekin yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da tek katlı ahşap evde çıkan yangında 68 yaşındaki engelli kadın hayatını kaybetti.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede, 68 yaşındaki engelli Şehriye Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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