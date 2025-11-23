Haberler

Bursa'da Yangın Paniği: Tarım Makineleri Zarar Gördü

Bursa'nın İznik ilçesinde üç katlı bir binanın zemin katındaki ardiye bölümünde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde, üç katlı bir binanın zemin katındaki ardiye bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binayı dumanla kapladı.

Alevlerin yükseldiği ardiye kısmında bulunan çok sayıda tarım makinesi zarar görürken, bir traktör de tamamen küle döndü. İhbar üzerine bölgeye hızla çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bursa itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, çevrede kısa süreli korku ve panik oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
